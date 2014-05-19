Коваль предупредил, что российскую армию в Украине встретят огнем

Об этом в эфире программы "События недели" на телеканале "Украина" заявил министр обороны Михаил Коваль, пишет Gazeta.ua.

Коваль, в частности, отметил, что перед украинской армией стоят конкретные задачи, а миротворческий мандат российские вооруженные силы не получали.

"Команду от Главнокомандующего или Верховной Рады на то, что миротворцы будут входить на территорию Украины, наша армия не получала, - подчеркнул министр. - Поэтому, если части российской армии под миротворческим флагом будут входить на нашу территорию, мы будем поступать с ними так, как с агрессором".

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По его словам, в Вооруженных силах Украины проведена частичная мобилизация.

"Все соединения и части, как мы и планировали, полностью мобилизованы, проведены боевые тренировки по взаимодействию", - уточнил Коваль.

Он заверил, что наша армия полностью готова к выполнению заданий по назначению.

Кроме того, глава оборонного ведомства отметил, что часть боевых сил принимает участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Также Коваль рассказал, что военнообязанные граждане, у кого родился третий ребенок, будут освобождены от службы.

"Речь идет о резервистах. В таком случае мы добираем добровольцев из тех, кто находится в числе Вооруженных Сил Украины. А те резервисты, которые пополнили Вооруженные силы Украины — прекрасные знатоки своего дела, большие патриоты нашей страны и люди, которые способны исполнять задания по назначению", - резюмировал министр обороны.