В Славянске и Краматорске началась полномасштабная АТО с применением артиллерии и авиации

Об этом агентству "ОстроВ" стало известно из собственных источников, эту информацию подтверждают и очевидцы в соцсетях.

"В Славянске и Краматорске началась крупномасштабная АТО. Идет обстрел огневых позиций боевиков с воздуха, работают установки залпового огня "Град", - рассказал собеседник агентства "ОстроВ".Читайте такжеВ Славянске слышны взрывы и автоматные очереди - очевидцы

"Да, идет АТО. По городу носятся "скорые". А боевики специально заходят в жилые кварталы, делают залпы по украинским позициям и еще до того, как наши открывают ответный огонь, уезжают с этого места. А наши, получается, бьют по жилым кварталам. Кстати, реальные боевики (квадратные мужики, которые отдавали команды) из города ушли, остались наши 20-летние идиоты и толстозадые 45-50 летние мужики с добродушными лицами", - рассказывает другой собеседник агенства.

В свою очередь, в Твиттере "Свободный Славянск" пользователи пишут: "Говорят, что с Черевковки не выпускают людей, вроде как идет наступление с вертолетами и самолетами". Читайте такжеЯрема: АТО будет проводиться до полного уничтожения боевиков

"В районе ЖД слышны взрывы и автоматные очереди. Говорят, поставили орудия в 66-м и 70-м садике", - добавляет пользователь.

Также сообщается, что пропадает мобильная связь, так как сеть перегружена.