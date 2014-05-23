Россия с уважением отнесется к выбору украинского народа на выборах 25 мая - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Россия с уважением отнесется к выбору украинского народа на президентских выборах 25 мая.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе Петербургского экономического форума.
«Мы понимаем, что люди в Украине хотят, чтобы страна вышла из этого затянувшегося кризиса. Без всяких сомнений, мы с уважением отнесемся к выбору украинского народа, будем смотреть, что происходит», - сказал Путин.
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Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы на ее западных рубежах, в «братской Украине» наступили порядок и спокойствие.
«Мы сегодня работаем с теми людьми, которые там власть контролируют, но после выборов, конечно, будем работать с вновь выбранными структурами», - добавил президент РФ.
Путин также выразил надежду, что после выборов будут приостановлены все боевые действия и начнется диалог.