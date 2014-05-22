Халатность командования могла стать причиной расстрела наших военных под Волновахой

Боевики самопровозглашенной Донецкой народной республики ночью совершили нападение на отряд украинских военных, базировавшихся в районе регионального ландшафтного парка "Форест парк" в Донецкой области. Об этом "ОстроВу" сообщило несколько очевидцев.

"Между Великоанадолем (Ольгинка) и Владимировкой сегодня в начале 6-го утра боевики ДНР расстреляли украинских военных. Стреляли из гранатометов и ПЗРК, пулеметов. Солдат было человек 30, 3 БТР или БМП", - рассказал один из очевидцев.

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По его словам, местная милиция нападению не препятствовала.

"Сегодня ночью в Ольгинке, Волновахского района расстреляли наших солдат. Местные их не пустили (на ночлег - "ОстроВ"), они сделали лагерь, человек 30. Ночью подъехали 2 джипа и 2 инкассаторские машины и расстреляли их. Говорят, 4 погибших", - сообщил другой источник.

По другим данным, погибло 30 военных, госпитализировано 34-36 человек.

Прокуратура открыла уголовное производство по части 3 статьи 258 (Террористический акт, который привел к гибели людей) и часть 2 статьи 425 (служебная халатность) УК Украины.

По словам секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, террористы пытались захватить город Волноваху, однако украинские силовики отбили их атаку, сообщает "ОстроВ".

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"После попытки прорыва в Волноваху и захвата этого города, а я подчеркиваю, это была попытка захвата города, атака была отбита", - заявил Парубий.

От редакции УНИАН: судя по фотографиям с места происшествия, размещение украинских солдат в поле указывает на противоречие с заявлением секретаря СНБО Украины Андрей Парубия о размещении блокпоста. На опубликованных фотографиях не видно ни бетонных блоков, ни мешков с песком, при помощи которых обычно обустраивают блокпосты. Кроме того, возникает вопрос, почему, если верить словам источника "Острова", командование АТО допустило ночевку группы украинских военных в чистом поле, о передвижении которых было известно местному населению и террористам.

Главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook указывает, что по данным источников, согласно докладу УВД Донецкой области, сегодня ночью в результате нападения диверсионной группы противника на мотострелковое подразделение украинской армии под райцентром Волноваха Донецкой области, убито 13 военнослужащих Министерства обороны Украины. Более 30 военнослужащих ранено, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Причинами разгрома эксперты указывают:

1. Недостаточный уровень боевой и тактической подготовки в организации блокпоста.

2. Отсутствие разведки местности и связей с местным населением.

3. Отсутствие инженерного оборудования позиций блокпоста.

4. Отсутствие боевого охранения, что позволило противнику вплотную приблизиться незамеченным к позициям подразделения.

5. Отсутствие оснащения украинских военнослужащих приборами опто-электронной разведки и современыми приборами ночного видения.

6. Отсутствие взаимодействия с другими подразделениями, которые могли бы быть быстро переброшены в атакуемый район.

Бутусов пишет, что преследование бандформирования противника не было организовано. Поиск боевиков не осуществляется, район нападения не блокирован. Численность банды - свыше 100 человек.