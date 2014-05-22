Минобороны: террористы обстреляли блокпост, уничтожена боевая машина, есть погибшие

Как сообщает пресс-служба Миноборны, вблизи города Волноваха Донецкой области террористы из засады открыли массированный огонь из стрелкового вооружения, ручных противотанковых гранатометов и минометов по блокпосту, на котором несли службу военнослужащие одной из воинских частей ВС Украины.

Во время обстрела один из зарядов попал в боевую машину, которая находилась на блокпосту, что вызвало взрыв боекомплекта. Есть погибшие и раненые.

Еще один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения в результате обстрела террористами колонны военной техники, которая осуществляла передислокацию и активных действий не вела, вблизи города Рубежное, Луганской области.

В этом случае террористы прибегли к привычной для них тактике: один из мостов на пути военных был заблокирован гражданскими провокаторами, из-за спин которых террористы открыли огонь по украинским военнослужащим.

В свою очередь руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает, что в результате боевых столкновений с террористами под Волновахой погибли 8 украинских силовиков, 18 ранены.

Тымчук отметил, что «данный населенный пункт находится достаточно далеко от главного очага терроризма - Славянска и Краматорска. Учитывая также тот факт, что в настоящее время в зоне АТО сосредоточены достаточные силы и средства, задействованные в операции, вновь остро встает вопрос эффективности и компетентности руководства АТО».