Турчинов поручил обновить систему для голосования в Раде, чтобы исключить "кнопкодавство"

И.о. президента, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов сообщил, что дал поручение секретариату парламента обновить систему для голосования, что полностью будет исключать возможность голосования депутатов за своих коллег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, комментируя требования парламентариев ввести голосование при0 помощи сенсорной кнопки.

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“Это будет новое рабочее место народного депутата”, - сказал спикер.

В то же время Турчинов отметил, что технические вопросы, связанные с голосованием, можно будет решить только во время летних каникул в парламенте.

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Спикер также сказал, что нынешняя система для голосования постоянно дает сбои и практически исчерпала свои ресурсы.

“Она нуждается в реальном обновлении, и такое обновление украинские специалисты уже подготовили”, - сказал Турчинов.