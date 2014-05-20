Мариупольские металлурги начинают забастовку против сепаратизма
02:52, 20 мая 2014Политика
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Со вторника, 20 мая, на комбинате им. Ильича и "Азовстали" на три часа будет останавливаться производство.
Мариупольские металлурги начинают забастовку против сепаратизма
Забастовка продлится до тех пор, пока обстановка в регионе не стабилизируется, передает 0629.com.ua.
Об этом заявили генеральные директора предприятий Юрий Зинченко и Энвер Цкитишвили.
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Так, в 12.00 прозвучит гудок, после которого на предприятиях группы "Метинвест" остановится работа в неосновных цехах предприятий группы Метинвест. Возобновится работа в этих цехах и подразделениях только в 15.00.
Отмечается, что, таким образом, крупный бизнес хочет высказать свой протест против идей сепаратизма и прочих беспорядков в городе.
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