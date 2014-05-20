Мариупольские металлурги начинают забастовку против сепаратизма

Забастовка продлится до тех пор, пока обстановка в регионе не стабилизируется, передает 0629.com.ua.

Об этом заявили генеральные директора предприятий Юрий Зинченко и Энвер Цкитишвили.

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Так, в 12.00 прозвучит гудок, после которого на предприятиях группы "Метинвест" остановится работа в неосновных цехах предприятий группы Метинвест. Возобновится работа в этих цехах и подразделениях только в 15.00.

Отмечается, что, таким образом, крупный бизнес хочет высказать свой протест против идей сепаратизма и прочих беспорядков в городе.