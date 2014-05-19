Арестованного ФСБ украинского режиссера этапировали в Москву - журналистка

Сенцова обвиняют в подготовке организации теракта на основании "мутных показаний двух неизвестных людей, которое якобы указали на него как на организатора", сообщает российская журналистка Ксения Ларина в своем блоге на сайте радио Эхо Москвы.

"Судя по некоторым источникам, точечные аресты потихоньку превращаются в "звенья гребаной цепи", похоже , ФСБ в Крыму готовит "крымский болотный процесс"?", - пишет Ларина.

Читайте такжеРоссия экспортировала в Крым "северокавказские практики" нарушения прав человека - правозащитникиПо словам Лариной, завтра в Каннах на Международном Кинофестивале товарищ и коллега Олега известный украинский режиссер Сергей Лозница будет представлять свой новый фильм "Майдан".

Свою пресс-конференцию он начнет с заявления по аресту Олега Сенцова.

Олег Сенцов является автором полнометражного фильма «Гамер», отмеченного жюри Одесского МКФ и МКФ в российском Ханты-Мансийске, и участвовашего в Роттердамском МКФ, в конкурсной программе МКФ GoEast в Германии, а также демонстрировавшегося на Киевском МКФ «Молодость».