ФСБ обвиняет крымского кинорежиссера в терроризме - СМИ

Как сообщает ВВС Украина, такую информацию подтвердил Русской службе Би-Би-Си адвокат режиссера Дмитрий Динзе.

По словам адвоката, точные подробности обвинений пока неизвестны.

По некоторым данным, в Крыму задержали двух вооруженных молодых людей, которые, в свою очередь, дали показания против Сенцова.

”История достаточно мутная, и я полностью допускаю, что это может быть провокация, чтобы подставить Олега”, - сказал Динзе.

”Завтра-послезавтра его перевозят в Москву, а в понедельник меня уже ждут в управлении ФСБ”, - добавил адвокат.

11 мая Олега Сенцова задержали работники ФСБ в Крыму. По словам Динзе, режиссера пытались допрашивать, но он отказался давать показания и отрицал все обвинения.

Сенцов является режиссером полнометражного фильма ”Гамер” (2011 год).