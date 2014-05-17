Сегодня ночью террористы планируют вывезти тела своих погибших в Россию - Тымчук

Сегодня ночью террористы планируют вывезти своих погибших на территорию России.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", сегодня ночью террористы готовятся к выводу с территории Украины на территорию России автоколонны с особым грузом", - пишет Тымчук.

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Он добавляет, что вывозить будут трупы террористов, уничтоженных в боевых столкновениях с украинскими силовиками. Их насчитывается несколько сотен.

"По нашим данным, проход автоколонны с трупами через госграницу планируется в Луганской области", - отмечает Тымчук.

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"Ранее при отходе после боестолкновений с силовиками боевики всегда стремились забрать с собой тела уничтоженных террористов, - чтобы избежать идентификации граждан России и военнослужащих ВС РФ", - резюмирует Тымчук.