В Макеевке террористы расстреляли людей на остановке: ранены женщина и ребенок

В Макеевке Донецкой области неизвестные из проезжающей машины обстреляли на остановке людей, в результате чего были ранены женщина и ребенок.

Как сообщили УНИАН очевидцы произошедшего, около 12.00 в Макеевке в микрорайоне Черемушки мимо остановки пассажирского транспорта проехал автомобиль, из которого по людям были произведены выстрелы.

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В пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на департамент здравоохранения ОГА подтвердили факт того, что в результате обстрела в Макеевке были ранены ребенок и женщина, которые доставлены в больницу.

Местные журналисты в социальных сетях распространили информацию, что раненый ребенок - девочка 7 лет, у нее раздроблена кость, в настоящее время находится Рудничной больнице г. Макеевки.

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Как ранее сообщалось, сегодня в Луганске на дороге, ведущей к поселку Юбилейный, неизвестные из автоматов обстреляли автомобиль «Шевроле».

Водитель автомобиля от полученных ранений умер на месте. Пассажир с тяжелыми ранениями скорой помощью доставлен в больницу. Кроме этого, пострадали два пешехода – женщины 47-летняя женщина и 27-летняя девушка.