Экстремисты из «ДНР» блокируют избиркомы, вывозят их оргтехнику и документы - ОГА
В Донецкой ОГА отмечают, что представители так называемой «ДНР» всячески препятствуют подготовке к выборам Президента.
Представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» - всячески препятствуют подготовке выборов Президента Украины.
Об этом УНИАН заявили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.
Так, в Донецке представители «ДНР» захватили помещения, документацию и вывезли оргтехнику из окружной избирательной комиссии №42.
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В Краматорске 14 мая представители «ДНР» вторично похитили председателя окружной избирательной комиссии, забрали печать, оргтехнику, на данный момент человек отпущен.
В городах Кировском и Угледаре местные сепаратисты «ДНР» заставляют прекратить работу участковых избирательных комиссий.
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Сепаратисты проводят свою пропагандистскую работу среди населения, стараясь заручиться поддержкой граждан.
В «ДНР» заверяют, что выборы Президента Украины 25 мая на территории Донецкой области не состоятся, так как, по их мнению - «Украина является соседним государством».