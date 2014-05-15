Экстремисты из «ДНР» блокируют избиркомы, вывозят их оргтехнику и документы - ОГА

Представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» - всячески препятствуют подготовке выборов Президента Украины.

Об этом УНИАН заявили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

Так, в Донецке представители «ДНР» захватили помещения, документацию и вывезли оргтехнику из окружной избирательной комиссии №42.

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В Краматорске 14 мая представители «ДНР» вторично похитили председателя окружной избирательной комиссии, забрали печать, оргтехнику, на данный момент человек отпущен.

В городах Кировском и Угледаре местные сепаратисты «ДНР» заставляют прекратить работу участковых избирательных комиссий.

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Сепаратисты проводят свою пропагандистскую работу среди населения, стараясь заручиться поддержкой граждан.

В «ДНР» заверяют, что выборы Президента Украины 25 мая на территории Донецкой области не состоятся, так как, по их мнению - «Украина является соседним государством».