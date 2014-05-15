Патриарх Филарет не видит возможности для диалога, когда на Востоке есть российские военные
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет не видит возможности для диалога, когда на востоке российские военные.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Общеукраинского круглого стола национального единства сегодня в Верховной Раде.
По словам патриарха, церковь поддерживает и внесение изменений в Конституцию, и мирный диалог, потому что это “мирный путь к решению сложных вопросов”.
“Но диалог можно проводить только в условиях безопасности, а когда Украина находится в опасности, то как такой диалог проводить, когда на Донбассе вооруженные, только вооруженные не довольны, а в Донбассе действуют иностранные военные силы, то они должны покинуть Украину”, - подчеркнул глава УПЦ КП.
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“Как вести диалог, когда на востоке стоят российские войска и российские танки. О каком диалоге мы будем говорить? Диалог, который будет выгоден агрессору? Мы на такой диалог не согласны. Мы согласны защищать свою Родину, свой народ, защищать свою землю”, - подчеркнул Филарет.
Он напомнил слова Гимна Украины, отметив: “Мы должны положить душу и тело за нашу свободу”.