Родственники донецкого террориста "Абвера" просят его сдаться украинским силовикам

Об этом пишет gazeta.ua.

Так, в интервью изданию, мать донецкого террориста по прозвищу "Абвер" сказала, что если бы знала о том, что ее сын предаст страну – утопила бы его собственными руками.

Вместе с тем, женщина рассказала, что Здрилюк вместе со своей женой 23 года прожил в Симферополе, где окончил военное училище, после там же прошел службу, а спустя некоторое время работал в СБУ Крыма.

В свою очередь, сестра "Абвера" рассказала, что несколько дней тому говорила своим братом по телефону.

"Он говорит, что не предал Украину, знает что делает: защищает украинцев от "бандеровцев". Все началось с Майдана. Сначала Сергей его защищал, а потом стал говорить, что там все купила Америка", - сообщила сестра Абвера.

Помимо всего вышеуказанного, в интервью женщины просят Здрилюка сложить оружие и сдаться украинским силовикам.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, 13 мая автоматчики "Абвера" заставили мэра Горловки написать заявление об отставке.