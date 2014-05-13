СМИ: Автоматчики "Абвера" заставили мэра Горловки написать заявление об отставке

К городскому голове Евгению Клепу пришли «народный мэр» Александр Сапунов с экс-первым заместителем мэра Эдуардом Матюхой с приказом за подписью заместителя командующего сил ДНР Сергея Здрилюка, известного под оперативным псевдонимом «Абвер», сообщает gorlovka.ua.

В письме возлагается контроль за деятельностью горсовета на Александра Сапунова и Евгений Шевченко, а Эдуард Матюха восстанавливается в должности первого заместителя городского головы.

Мэр Горловки Евгений Клеп не согласился с данными требованиями. После этого в кабинет вошли четверо вооруженных людей, и он был вынужден написать заявление на увольнение по собственному желанию в присутствии вооруженных людей и начальника юридического отдела.

Читайте такжеВ Горловке террористы захватили райотдел милиции, вывели личный состав на улицу и забаррикадировалисьПосле этого Эдуард Матюха провел совещание с работниками исполкома, на котором призвал всех к работе под руководством представителей ДНР. По словам сотрудников исполкома, представители ДНР разыскивали печати и штампы Горловского горсовета.

Напомним, Александр Сапунов и Евгений Шевченко являются членами общественной организации «Городской порядок». Помимо этого, Сапунов - так называемый «народный мэр», ранее публично снявший с себя полномочия депутата Донецкой народной республики и ответственность за проведение референдума в городе Горловка.

Эдуард Матюха был уволен в ноябре 2013 года по собственному желанию.