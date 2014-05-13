Количество погибших десантников в бою под Краматорском возросло до 7 человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

“Количество погибших десантников возросло до 7”, - сказали в СБУ, отметив, что седьмой десантник, который был тяжело ранен, умер во время транспортировки в медучреждение в вертолете.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что в бою под Краматорском террористы убили 6 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Около 20 бойцов контингента антитеррористической операции были ранены.

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Около 13.00 на окраине села Октябрское Славянского района, за 20 км от Краматорска, во время движения колонна одной из воинских частей ВСУ была цинично и коварно обстреляна из засады.

Более 30 нападавших прибыли предварительно и разместились вдоль реки в кустах. Первый выстрел террористов из гранатомета попал в двигатель второго из БТРов, который подошел к мосту. Прозвучал взрыв. Другой БТР пытался протолкнуть поврежденную загоревшуюся боевую машину дальше от села. Военнослужащие приняли бой.

После первого залпа террористов из тяжелого оружия погибли двое военнослужащих, еще 3 были ранены. В целом в результате длительного столкновения погибли 6 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. 8 получили ранения разной степени тяжести. Один тяжело ранен.