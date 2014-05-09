Турчинов признает, что часть людей в Донецкой области поддерживает террористов

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины, и.о. Президента Украины Александр Турчинов в программе «Шустер live» на Первом Национальном телеканале Украины.

Комментируя нынешние события, в частности в Мариуполе, Турчинов отметил, что «сепаратисты, террористы атаковали управление внутренних дел, где находилось и руководство управления».

По его словам, «эта вакханалия, этот страшный террор, это безумие, к сожалению, происходит при поддержке многих представителей местного населения».

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«Это наиболее сложная проблема, когда местное население, обманутое пропагандой РФ, все равно должно оставаться людьми, надо хранить у себя человеческое отношение к тому, что вокруг тебя. Но эта агрессивность сепаратистов была бы нереальна, если бы местное население их не поддерживало», - сказал Турчинов.

По его словам, именно такими людьми террористы прикрываются как живым щитом с тем, чтобы «не дать возможности выполнять свои функции силовым структурам Украины для того, чтобы защитить людей».

Он отметил, что на востоке Украины есть террористы из России, но «есть и местные преступники, местный криминал, которые берут оружие и убивают людей, своих соседей, знакомых».

По его словам, террористов из РФ «было бы легко уничтожать, не будь десятка тысяч тех, кто их прикрывает, кто их защищает, кто с флагами другой страны - страны-оккупанта помогает им захватывать здания и убивать людей». «И это очень затрудняет проведение АТО», - добавил Турчинов.