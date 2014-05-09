Милиция не считает себя ответственной за побег Фучеджи

Поэтому милиция не считает себя ответственной за бегство этого человека из-под домашнего ареста, передает ТСН.

Милиционер, которого подозревают в сотрудничестве и помощи террористам, уволен из правоохранительных органов еще до допроса и бегства из Украины. Об этом доложил журналистам заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь. Он отметил, что задержаны и доставлены в Киев Давидченко и Долженко - лидеры экстремистских организаций в, принимавших участие в событиях в Одессе 2 мая.

Читайте такжеЭкс-начальника милиции Одесской области объявили в розыск - Аваков

Задачи, говорят в милиции, одесситы получали из-за границы. Судьбой же Дмитрия Фучеджи сейчас будет заниматься Генеральная прокуратура.

"Что касается Фучеджи, которого задержала прокуратура, то он также был уволен из органов внутренних дел, и его уже прокуратура задерживала как гражданское лицо. Это производство находится в поле Генеральной прокуратуры", - пояснили в МВД.