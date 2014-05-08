В Черновцах отменены все массовые мероприятия ко Дню Победы из-за вероятных провокаций
17:27, 08 мая 2014Политика
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В Черновцах 9 мая отменены все массовые мероприятия, несмотря на сложную общественно-политическую ситуацию в стране, для недопущения провокаций и их негативных последствий, для сохранения спокойствия в городе.
День победы в Черновцах. Иллюстрация / ru.molbuk.ua
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черновицком городском совете, соответствующее решение принято, учитывая обращение председателя Черновицкой областной государственной администрации Романа Ванзуряка об отмене массовых мероприятий по случаю Дня Победы.
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Решение об отмене торжеств в первую очередь направлено на безопасность горожан, сохранения мира и согласия.
Кроме того, Черновицкий городской совет призывает все общественные организации, политические партии воздержаться от различных массовых мероприятий 9 мая.
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