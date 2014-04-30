Турчинов заявляет, что власть не контролирует ситуацию в Донецке

Как передает корреспондент УНИАН, Турчинов сказал: “Сегодня в этом городе (Донецк) власть не контролирует ситуацию, равно как и на части территории Донецкой области”.

Он назвал особо опасной ситуацию, которая сложилась в Донецкой и Луганской областях.

Он напомнил о том, что в Луганске захвачены помещения СБУ, прокуратуры, облгосадминистрации. По его словам, ночью была отражена попытка захвата управления внутренних дел.

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Также Турчинов напомнил, что остаются захваченными ряд админзданий в других городах Луганской области.

“Особенно сложная ситуация в Донецкой области. Город Славянск захвачен группировками, которые полностью контролируются РФ, - это террористические и диверсионные группы”, - сказал он, напомнив о фактах убийств и истязаний этими террористами.

Он также заметил, что сегодня силовые структуры в этих двух областях не способны контролировать ситуацию.