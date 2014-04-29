Путин посоветовал сделать выводы из ситуации относительно похищения инспекторов ОБСЕ

"Я надеюсь, что этот конфликт будет разрешен и что они смогут беспрепятственно покинуть территорию, на которой находятся, но все участники этого процесса должны сделать выводы из этой ситуации, хорошо подумать об этом", - сказал Путин, передают РИА Новости.

Он сообщил, что в понедельник разговаривал об этом с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером.

"Он тоже выражал озабоченность, имея в виду, что в группе задержанных есть и гражданин ФРГ", - отметил российский президент.

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"Если уж правительство или те, кто сейчас называет себя правительством, пригласили каких-то наблюдателей, тем более военных, то это люди опытные и они понимают, что едут в зону конфликта, в такой район страны, который не признает легитимности властей. Нужно было бы предусматривать это, договариваться с теми людьми, которые эту территорию контролируют", - считает Путин.

Украинская власть, по его словам, этого не сделала, за что попала в такую ситуацию.

Как сообщал УНИАН, самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев сообщил о прогрессе в переговорах об освобождении инспекторов ОБСЕ.

25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженного миссии, задержанной в Славянске - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.

Боевики заявили о намерении обменять их «на наших пленных, в частности, (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева».

27 апреля террористы освободили одного из восьми захваченных инспекторов ОБСЕ.