В Харькове - массовая драка футбольных ультрас с молодчиками с георгиевскими ленточками

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В Харькове продолжаются столкновения между футбольными ультрас харьковского «Металлиста» и днепропетровского «Днепра», которые проводили шествие по улицам города за единство Украины, с активистами с георгиевскими лентами.

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Как передает корреспондент УНИАН, столкновения продолжаются на улице Плехановской. На это время пострадало уже несколько человек. По меньшей мере 5 лежали на тротуаре и проезжей части окровавленными.

Для оказания помощи пострадавшим прибыли несколько карет «скорой». Также работают волонтеры Красного Креста.

К месту происшествия прибыли 3 автобуса с бойцами спецподразделения милиции. Среди правоохранителей также есть пострадавшие. По крайней мере, в двух из них разбитые лица.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 19:30 в Харькове состоится футбольный матч между "Металлистом" и "Днепром".