В Донецке сепаратисты спровоцировали массовую драку

Как сообщают Новости Донбасса, на митинг за соборность пришло около 5 тысяч человек. Участинков пророссийского сепаратистского митинга было около 2 тысяч.

Когда люди начали рассходится, началась драка. Ультрас ФК "Шахтер" защищали и прикрывали отход участников митинга "За единую Украину".

Пророссийские участники, которые подошли со стороны Донецкой ОГА возле фонтана на площади Ленина сначала не давали пройти участникам митинга за соборность, а потом начали драку. В драке участвовали около 400 человек.

Участников антисепаратистского антивоенного митинга отлавливали по одному пророссийские активисты, прыскали им в глаза газом из баллончиков, били, обплевывали, сообщает издание.

По состоянию на 19:50 около 100 пророссийских активистов окружили автозак, начали его раскчивать и толкать, вследствии чего автозак опрокинулся и ударил машину ГАИ, спровоцировав ДТП.

Чтобы защищавших мирных дончан ультрасов не преследовали пророссийские активисты, настроенные на драки и провокации, милиция развозит ультрас в автозаках с площади Ленина по городу.

Позже началась вторая драка возле здания бывшего Министерства угля.