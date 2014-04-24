В Славянске неизвестные под видом «Правого сектора» ранили женщину - милиция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель Главного управления МВД Украины в Донецкой области Андрей Аносов, выступая перед депутатами на сессии Донецкого областного совета.

«Сегодня в Славянске неизвестные вошли в дом и начали утверждать, что они являются представителями «Правого сектора», начали беспорядочную стрельбу в помещении», - сказал Аносов.

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При этом он добавил: «Мужчина прикрывал жену, она находилась на чердаке, получила ранение в грудную клетку, проникающее огнестрельное ранение. Пуля застряла в челюсти. Сейчас женщину доставили в больницу».

Как сообщал УНИАН, с 12 апреля админздания города Славянска занято вооруженными террористами. Во время проведения антитеррористической операции подразделениями Министерства внутренних дел и Министерства обороны Украины разблокированы и уничтожены три блокпоста незаконных вооруженных формирований в северо-восточной части города Славянск Донецкой области. По данным МВД, во время боевого столкновения до 5 террористов было уничтожено.

В Славянском районе из-за обострения ситуации, вызванной перестрелками и военными действиями, прекращены занятия в школах.