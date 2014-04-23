Представители одесского Евромайдана сорвали нелегитимный съезд судей организованный Киваловым

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

В частности, к зданию Национального университета Одесская юридическая академия, где было сегодня запланировано проведение съезда, пришли около 200 человек. Они держали флаги Украины и плакаты: "Господин Кивалов! Придерживайтесь судебного запрета!", "НЕТ - попытке контроля над Высшим Советом юстиции", "Кивалова на нары", "Кивалов, вон из судов" и тому подобное.

Когда активисты попытались попасть в здание, их остановили охранники и студенты академии, у которых на рукавах были повязки с надписью "Охрана порядка". Однако, евромайдановцам удалось войти, после чего присутствующие в зале заседаний покинули помещение.

Следует отметить, что в зале на то время присутствовали также депутаты Верховной Рады Инна Богословская и Николай Катеринчук.

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В свою очередь, как пояснила руководитель пресс-службы "Евромайдан-Одесса" Елена Балаба, Кивалов собирался провести тайный съезд представителей юридических вузов и выбрать членов Высшего совета юстиции, несмотря на то, что этот съезд запрещен Печерским райсудом Киева. Об чем активисты узнали только накануне проведения съезда.

"Поэтому мы приняли решение заблокировать административный корпус вуза, чтобы не допустить проведения незаконного съезда. Нас пытались остановить, выставив студентов, но нам удалось зайти. Судебный исполнитель привез в академию решение суда о незаконности заседания (документ от 22 апреля), но Кивалова это останавливало", - сказала Балаба.

Она пояснила, что еще в 2009 году возникла ситуация с формированием Высшего совета юстиции, точнее, той ее части, которая назначается от юридических учебных и научных учреждений.

"Из-за недостаточного формулирования в законе порядка формирования съезда состоялась фальсификация. Вместо реального съезда, который традиционно проводится под руководством Министерства науки и образования, произошел странный междусобойчик какой-то общественной организации с похожим названием. Выбрала эта организация Кивалова, Портнова и Шаповала. Более того, при помощью прокуратуры и зависимых судов они сумели признать настоящий съезд неправомочным", - добавила она.

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В свою очередь, в пресс-службе нардепа сообщили, что сегодняшнее заседание перенесено. В частности, пресс-служба цитирует Кивалова:

"Проведение съезда отложено, поскольку сегодня появилось решение Печерского суда Киева о запрете проведения съезда ... Оно будет обжаловано и, думаю, отменено. Печерский суд вообще не мог рассматривать это дело, поскольку наша организация зарегистрирована не в Печерском районе. Съезд проводится в Одессе", - говорится в цитате.

Кивалов называет вердикт Печерского суда "судейским беспределом", а также "абсурдным и незаконным".