Президент владеет полномочиями для роспуска парламента - Кивалов (уточнено)

Такое мнение народный депутат от Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия Сергей Кивалов высказал в интервью УНИАН, комментируя возможность досрочного прекращения полномочий Верховной Рады VII созыва.

"Меня спрашивают, действительно ли Президент может распустить Верховную Раду. Я ещё раз чётко говорю: да, может. Сегодня для такого роспуска оснований нет. Но это не значит, что они не появятся завтра. А полномочий у главы государства достаточно", - сказал Кивалов.

Он также добавил: «Думаю, что если и дальше будет продолжаться такая деструктивная работа отдельных представителей украинской оппозиции, что приводит не только к политическим распрям, но и к нарушением прав украинских граждан, Президент вполне может распустить парламент».

По словам Кивалова, если говорить с юридической точки зрения, то основания для досрочного прекращения полномочий парламента четко выписаны в Конституции.

«Верховная Рада может быть, как говорят в народе, «распущена» в том случае, если в течение тридцати дней одной очередной сессии работа парламента в пленарном режиме начаться не может. Тогда Президент своим указом может прекратить её полномочия и назначить новые внеочередные выборы, которые проводятся в течение шестидесяти дней со дня опубликования решения о роспуске парламента. Президент не может этого сделать лишь в случае, если до конца его полномочий остаётся полгода и меньше», - отметил Кивалов.

Также, по его словам, есть ещё одно основание для роспуска ВР: «Дело в том, что Верховная Рада не может работать, если не избраны минимум две трети депутатского корпуса, то есть - 300 человек. Это требование распространяется на весь срок работы Рады, а не только на период ее избрания – так решил Конституционный суд в 2002 году. Депутаты могут по своей инициативе сложить мандаты. Многие считают, что если так произойдёт, то ВР автоматически прекращает свои полномочия».

Однако, подчеркнул Кивалов, тут ситуация более сложная, так как, во-первых, в Конституции не прописан порядок назначения досрочных выборов Верховной Рады в этом случае. Во-вторых, на место выбывших депутатов могут прийти другие – следующие по партийному списку, а в мажоритарных округах могут быть объявлены новые выборы.

«Теоретически, можно предположить, что политические силы, принявшие решение о прекращении полномочий своих депутатов, повлияют и на тех, кто был ниже в списках, и запретят им идти в парламент. Таким образом, кандидаты новыми депутатами не станут. А также если по каким-либо причинам выборы в одномандатных округах также не состоятся», - сказал Кивалов.

Завершая комментарий, Кивалов отметил: «Это теоретически. А практически, исходя из сегодняшних реалий, могу сказать, что сейчас зависит от оппозиции, сможет просуществовать парламент этого созыва до окончания своих полномочий или нет».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 января, председатель ВР Владимир Рыбак высказал мнение, что вопрос роспуска Верховной Рады Украины окончательно не снят. Он напомнил, что вчера в парламенте прошла встреча Президента Украины Виктора Януковича с представителями фракции Партии регионов, и на этой встрече, по словам Рыбака, Янукович заметил, что если не будет понимания между парламентариями, и не будут решаться вопросы, которые должны решать власть, парламент, местные органы, то он (Президент) будет вынужден рассмотреть вопрос о роспуске такого парламента.

Рыбак отметил, что Президент призвал депутатов принять решение об освобождении людей из тюрьмы и освобождении административных помещений. “Если вы этого не сделаете, я буду вынужден собрать руководителей всех фракций и рассмотреть этот вопрос, в результате может появиться такая возможность, что я обращусь к народу Украины и подпишу указ о роспуске такого парламента”, - процитировал Рыбак Президента Януковича.