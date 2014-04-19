Более десяти тысяч криворожан вышли за единую Украину (фото)

Как сообщает ТСН, люди собрались на площади Горького, чтобы заявить, что они не хотят войны и выступают за целостность независимой и суверенной Украины.

Более тысячи жителей города с площади Горького двинулась в сторону Соцгородка по проезжей части, тем самым образовав затор на кольце. Митингующие несли украинские флаги, некоторые из людей были одеты в камуфляж.