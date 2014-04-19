Более десяти тысяч криворожан вышли за единую Украину (фото)

17:30, 19 апреля 2014
Политика
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В Кривом Роге состоялся митинг за единую Украину. По разным оценкам на митинг пришли более 10 тысяч человек.

Митингующие несли украинские флаги / 0564.com.ua

Как сообщает ТСН, люди собрались на площади Горького, чтобы заявить, что они не хотят войны и выступают за целостность независимой и суверенной Украины.

Более тысячи жителей города с площади Горького двинулась в сторону Соцгородка по проезжей части, тем самым образовав затор на кольце. Митингующие несли украинские флаги, некоторые из людей были одеты в камуфляж.

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