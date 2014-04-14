Тарута призывает жителей Донбасса проявить благоразумие и не допустить эскалации насилия

Председатель Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута заявляет, что в регионе нельзя допустить эскалации насилия и призвал жителей проявить благоразумие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в его официальном заявлении, распространенном пресс-службой ОГА.

«Дорогие земляки! У нас горе. На Донбассе вновь пролилась кровь. Я выражаю глубокие соболезнования семьям тех, кто 13 апреля погиб в Славянске», - сказано в заявлении.

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Губернатор напомнил, что 13 апреля «в Донецкой области вводится в действие режим антитеррористической операции, это решение направлено на защиту мира и порядка на нашей земле, которые сегодня у нас цинично и хладнокровно отбирают вооруженные, агрессивные, фанатичные люди». «Эти люди готовы отнимать чужие жизни ради достижения своих целей. Для них человеческая жизнь не ценность, а средство. Они являются террористами, и мы не позволим им господствовать на нашей земле. Нельзя допустить эскалации насилия», - подчеркнул Тарута.

Он выразил уверенность, что «насилием невозможно решить ни одну проблему и все наши разногласия мы должны преодолевать в мирном открытом диалоге».

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«Поэтому я призываю вас проявлять благоразумие, не поддаваться на провокации и не нарушать общественный порядок. Наступает Великая неделя. Это время молитвы, смирения и чуда. Время слышать и прощать друг друга», - сказал губернатор.