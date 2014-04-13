В центре Харькова нашли тайник с гранатами

Как сообщили УНИАН в Управлении СБУ в Харьковской области, тайник был найден 11 апреля в нежилом полуразрушенном доме.

В нем находились 10 гранат Ф-1 и 2 магазина к автомату Калашникова АК -74, оснащенные соответственно 26 и 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм.

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