В центре Харькова нашли тайник с гранатами
03:21, 13 апреля 2014Политика
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В центральной части Харькова правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами.
В Центре Харькова нашли 10 гранат и два магазина к АК / zbroya.info
Как сообщили УНИАН в Управлении СБУ в Харьковской области, тайник был найден 11 апреля в нежилом полуразрушенном доме.
В нем находились 10 гранат Ф-1 и 2 магазина к автомату Калашникова АК -74, оснащенные соответственно 26 и 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм.
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