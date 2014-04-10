Экологи требуют заветировать закон, упрощающий получение разрешения на застройку лесов

Об этом УНИАН сообщили в Национальном экологическом центре Украины.

В сообщении напоминается, что 9 апреля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения количества документов разрешительного характера", которым изменяются или ликвидируются процедуры предоставления разрешений на большинство видов деятельности, которые влияют на окружающую среду. Среди прочего – упрощение процедуры вырубки заповедников и застройки лесов.

Субъектом подачи законопроекта является экс-президент Виктор Янукович.

Законом внесены изменения в 37 законодательных актов Украины, согласно которым сокращено количество документов разрешительного характера, предусмотренных в специальных законодательных актах и включенных в Перечень документов разрешительного характера.

Среди прочего закон разрешает проводить санитарные рубки в природных заповедниках, не согласовывая их с Министерством экологии и природных ресурсов Украины. Соответствующие изменения внесены в статью 16 закона «О природно-заповедном фонде Украины».

Как пояснил заместитель председателя Национального экологического центра Украины Алексей Василюк, внесенными изменениями разрешено проводить санитарные вырубки деревьев в заповедниках.

"Именно природные заповедники являются единственной неприкосновенной категорией природно-заповедного фонда, в них запрещена любая хозяйственная деятельность. Наоборот, лесная отрасль в Украине в последние годы наладила хитрую систему санитарных рубок, в результате которой больше половины деревьев в Украине вырубаются под видом санитарных и других мероприятий, а продаются – как деловая древесина. Нельзя было делать это лишь в природных заповедниках. Теперь и это ограничение снято", – сказал он.Читайте такжеРада проголосовала за закон Януковича, который позволяет застраивать леса и вырубать заповедники

Кроме того, по данным экологов, негативные последствия влекут за собой и внесенные законом изменения в Лесной кодекс Украины. Из статьи 57 кодекса исключается часть о том, что изменение целевого назначения земельных лесных участков следует осуществлять по согласованию с органами исполнительной власти по вопросам охраны окружающей природной среды. Из статьи 61 кодекса исключается, что Минприроды должно согласовывать также определение мест размещения предприятий, сооружений и других объектов, которые вредно влияют на состояние и восстановление лесов, а проекты строительства указанных предприятий, сооружений и других объектов подлежат экологической экспертизе в случаях и в порядке, которые устанавливаются законом. Также внесены изменения в статью 62 кодекса, которая регулирует вопрос использования земельных лесных участков для добычи полезных ископаемых, прокладки кабельных линий, трубопроводов и других коммуникаций, осуществления буровых, подрывных и других работ, не связанных с ведением лесного хозяйства. Согласно изменениям, теперь на ведение такой деятельности не нужно получать выводы Минприроды.

По мнению председателя Национального экологического центра Украины Ярослава Мовчана, принятие такого закона свидетельствует о саботаже депутатами и Аппаратом Верховной Рады требований Майдана относительно профессиональности и патриотизма, поскольку, если документ вступит в силу, он будет иметь разрушительные последствия для окружающей среды государства и серьезно затрагивает интересы общества относительно права на ресурсы и здоровую окружающую среду.

Мовчан заявил, что и.о. президента Александр Турчинов должен ветировать закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения количества документов разрешительного характера" и провести служебное расследование.