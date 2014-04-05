Янукович убегал из Украины через Севастополь - Наливайченко

Об этом заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко в эфире "Шустер Live", сообщает ТСН.

"Его через Севастополь вывезли", - сказал председатель СБУ, не уточнив, каким именно транспортом, однако отметив, что Януковича сопровождали, в том числе, граждане России. По словам Наливайченко, в 19:00 22 февраля он вместе с Арсеном Аваковым вылетел из Киева в Симферополь, чтобы задержать Януковича.

Читайте такжеГосохрана заявила, что главный охранник Януковича также бежал в РоссиюОднако, по информации главы СБУ, в 19:20 кортеж Януковича, который направлялся к одной из резиденций, изменил маршрут. Кортеж отказался от сопровождения сотрудников Управления государственной охраны и с тремя машинами двинулся к Севастополю, откуда позже перебрался в Россию.

Как сообщалось ранее, Наливайченко пригрозил Януковичу международным трибуналом, если тот не явится на допрос в Украину.