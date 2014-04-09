Заседание ВР закрыли досрочно

14:02, 09 апреля 2014
Политика
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Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто досрочно.

Засідання Ради закрито

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов сообщил, что следующее заседание парламента начнется завтра в 10 часов.

Турчинов закрыл заседание на несколько минут раньше, поскольку народные депутаты не смогли принять решений по многим вопросам - за недостатка необходимых 226 голосов.

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