Путин может использовать армию на всей территории Украины - сенатор РФ

Об этом Озеров сказал, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, на каких условиях Россия может ввести войска в Украину.

"Совет Федерации дал согласие президенту РФ с целью обеспечения безопасности жизни людей на использование вооруженных сил... Мы это постановление не отменяли", - напомнил Озеров.

Читайте такжеПутин велел ФСБ обратить внимание на Арктику и УкраинуНа уточняющий вопрос УНИАН он сказал, что это касается не только территории Крыма, но и всей Украины.

Озеров подчеркнул, что, согласно российскому законодательству, решение о количестве сил и средств, количества личного состава, вооружений и военной техники, а также места применения определяет президент РФ самостоятельно.

Отвечая на вопрос, может ли президент РФ в любой момент вести войска на юго-восток Украины Озеров сказал: "Теоретически, да". При этом он заверил, что РФ не заинтересована в применении военной силы в Украине.

Также сенатор отметил, что 7 апреля он комментировал СМИ вопрос о вводе миротворческих сил, о чем вчера попросили Россию представители сепаратистов.

"Что такое миротворческие силы? Это сводные силы вооружений и военной техники государств, которым предоставлено право проведения миротворческих операций. Тогда я привел пример, что когда мы проводили миротворческую операцию в Абхазии и Южной Осетии, то это было решение глав государств СНГ, согласованное с Шеварднадзе, который был президентом Грузии", - сказал он.

Также Озеров отметил, что есть миротворческие силы в рамках ООН, которые применяются для того, чтобы восстановить или поддержать мир в определенном регионе для разделения противоборствующих сторон.

Озеров подчеркнул, что Россия может принимать участие в миротворческой операции, только если есть международно оформление решение Совбеза ООН или, например, в рамках СНГ.

При этом он заявил, что Россия заинтересована в проведении конституционной реформы, чтобы граждане на юго-востоке Украины могли «реализовать те высказывания, которые они высказывают в той или иной форме на территории своих областей, прежде всего - повышения роли этих областей в общественно-политической и экономической жизни страны».

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма.

Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

Однако, РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. 5 апреля с.г. сотрудники СБУ совместно с пограничниками в пункте пропуска «Красная Таловка» (Луганская область), задержали гражданина РФ Банных Романа Сергеевича, который пытался пересечь государственную границу Украины для непосредственной организации и координации сепаратистских акций в Луганске.

6 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодчики с пророссийскими лозунгами совершили попытки захватить органы государственной власти.

В частности, 6-7 апреля в Харькове сепаратисты захватили ОГА, разгромили телекомпанию АНТ, жестоко избивали участников митинга за единство Украины.

Сегодня ночью спецподразделение "Ягуар" без выстрелов и жертв освободил Харьковскую областную государственную администрацию от сепаратистов. Задержаны 70 нарушителей, которые отправлены в киевские и полтавские СИЗО.

При этом министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня, 8 апреля, заявил, что Россия готова рассматривать многосторонний формат по урегулированию в Украине с участием стран Европы, США, РФ и украинской стороны.