Харьковскую ОГА освободил "Ягуар" без выстрелов и жертв - депутат

Спецподразделение "Ягуар" освободилоХарьковскую областную государственную администрацию от сепаратистов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Батькивщины" Николай Княжицкий со ссылкой на слова министра внутренних дел Арсена Авакова.

Читайте такжеСепаратисты подожгли Харьковскую обладминистрацию

"Говорил с Аваковым. В Харькове прошла антитеррористическая операция. Задержаны 70 нарушителей. Они уже в киевских и полтавских СИЗО. Действует "Ягуар" из центральной Украины. Действует профессионально - без выстрелов и жертв. Готовы действовать везде на востоке, нейтрализуя преступников", - написал он.