Харьковскую ОГА освободил "Ягуар" без выстрелов и жертв - депутат
07:55, 08 апреля 2014Политика
5 0
В Харькове прошла антитеррористическая операция, было задействовано спецподразделение "Ягуар".
Харьковскую ОГА освободили от сепаратистов / Инна Петрикова / facebook.com
Спецподразделение "Ягуар" освободилоХарьковскую областную государственную администрацию от сепаратистов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Батькивщины" Николай Княжицкий со ссылкой на слова министра внутренних дел Арсена Авакова.
Читайте такжеСепаратисты подожгли Харьковскую обладминистрацию
"Говорил с Аваковым. В Харькове прошла антитеррористическая операция. Задержаны 70 нарушителей. Они уже в киевских и полтавских СИЗО. Действует "Ягуар" из центральной Украины. Действует профессионально - без выстрелов и жертв. Готовы действовать везде на востоке, нейтрализуя преступников", - написал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter