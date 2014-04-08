Харьковскую ОГА зачистили, задержали 70 сепаратистов - журналист

Харьковскую областную государственную администрацию освободили от сепаратистов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Мустафа Найем со ссылкой на собственные источники.

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"В 6:25 начался штурм здания Харьковской ОГА. Как рассказывают источники, на данный момент здание полностью зачищено. Во время штурма не прозвучало ни одного выстрела, задержано 70 сепаратистов", - пишет он.