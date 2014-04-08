Харьковскую ОГА зачистили, задержали 70 сепаратистов - журналист
07:39, 08 апреля 2014Политика
7 0
Здание Харьковской ОГА полностью зачищено.
Харьковскую ОГА освободили от сепаратистов / glavnoe.ua
Харьковскую областную государственную администрацию освободили от сепаратистов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Мустафа Найем со ссылкой на собственные источники.
Читайте такжеСепаратисты подожгли Харьковскую обладминистрацию
"В 6:25 начался штурм здания Харьковской ОГА. Как рассказывают источники, на данный момент здание полностью зачищено. Во время штурма не прозвучало ни одного выстрела, задержано 70 сепаратистов", - пишет он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter