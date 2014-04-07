В Харькове антимайдановцы атаковали митинг Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, около 19.20 большое количество молодых людей в масках и с битами и с георгиевскими ленточками сначала начали закидывать митинг Евромайдана взрывпакетами, а потом погнались за уходящими людьми в сторону парка Шевченко.

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Сейчас на площади Свободы слышны взрывы. В данный момент стычки продолжаются возле одного из ресторанов в парке Шевченко.

Как сообщал УНИАН, вечером 6 апреля в Харькове сепаратисты захватили здание облгосадминистрации и установили на нем флаг России.

Сегодня, 7 апреля, на здание облгосадминистрации вернули Государственный флаг Украины вместо установленных ранее флага России и флага с гербом Харькова. В обладминистрации продолжаются переговоры представителей власти с протестующими, которые заняли здание.

Местный Евромайдан объявил мобилизацию активистов на пикет перед зданием Харьковской облгосадминистрации, занятой антимайдановцами.

Позже около 100 человек в масках и касках, с дубинками, перешли улицу Сумскую, прошли кордон милиции и напали на людей, стоявших на площади Свободы с украинскими флагами.