В Харькове сепаратисты гоняются за активистами Евромайдана с битами, слышны взрывы петард

Как передает корреспондент УНИАН, около 13.00 около 100 человек в масках и касках, с дубинками, перешли улицу Сумскую и напали на стоящих на площади Свободы людей с украинскими флагами.

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Антимайдановцы без особого труда прошли кордон милиции и палками начали избивать людей. Слышны взрывы взрывпакетов и петард. Антимайдановцы с битами гоняются за людьми с украинской символикой по площади Свободы и улице Сумской. Оставшиеся возле облгосадминистрации активисты Антимайдана скандируют: «Россия». Фактически митинг Евромайдана разогнан.