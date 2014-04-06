На Черкасщине подстрелили дочь члена ВО «Свобода» - пресс-служба

Об этом УНИАН сообщили в пресс - службе Черкасской областной организации ВО «Свобода».

«Днем в кабинет Людмилы Рымар, которая работает государственным землеустроителем , пришел представитель предприятия ООО «Украинские аграрные традиции» Валентин Тупота и требовал подписать документы на переоформление земельных участков . Женщина отказалась, поскольку документы не соответствовали действующему законодательству», - говорится в сообщение.

«Впоследствии ему пришлось уйти. Позже он позвонил Людмиле и попросил зайти к нему в офис , посмотреть исправления. После того, как женщина пришла, она обнаружила, что Тупота пьяный, он начал угрожать женщине, заламывал ей руки, а потом начал стрелять с пистолета. Из 8 сделанных выстрелов две пули попали в женщину: одна пуля застряла у нее в ноге, вторая прошла навылет. Сейчас женщина находится в реанимации. Преступника милиция задержала, открыто уголовное производство», - отметили в партии.

Однако в ВО «Свобода» удивлены действиями милиции, поскольку через некоторое время подозреваемого почему-то отпустили, мотивируя это тем , что он был слишком пьян.

Комментируя ситуацию , председатель Шполянской районной организации ВО «Свобода» Вячеслав Кишинько сказал, что «все шокированы произошедшим».

По его словам, «ООО « Украинские аграрные традиции»и ранее были замечены в махинациях, но до такого еще не доходило.

«Несмотря на странное поведение милиции, мы будем требовать справедливого наказания для Тупоты», - заявили в «Свободе».