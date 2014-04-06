Кличко: Власти должны немедленно вмешаться в ситуацию на востоке и не дать расколоть страну
22:19, 06 апреля 2014Политика
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Украинские власти, правоохранительные органы и СБУ должны сегодня принять все меры, чтобы не дать разжечь ситуацию на востоке Украины.
Власти должны немедленно вмешаться в ситуацию на востоке и не дать расколоть страну и сорвать выборы/ REUTERS
Об этом заявил лидер ”УДАРа” Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс - службе партии.
«Власти должны немедленно вмешаться в ситуацию на востоке и не дать расколоть страну и сорвать выборы. Лучшие силы МВД и Службы безопасности должны работать на Донбассе для профилактики и предупреждения сепаратистских провокаций», - подчеркнул Кличко.
По его словам, «беспорядки устраивают не обычные жители, а молодые, подстрекаемые кучкой заезжих вооруженных провокаторов».
«И на такие действия организаторов провокаций должна быть адекватная и жесткая реакция властей», - подчеркнул лидер ”УДАРа”.
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