Военные полагаются «на свои силы и волонтеров» при переезде из Крыма на материк - эксперт

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, обнародовав на своей странице в Facebook сообщение группы «Информационное сопротивление».

«Завтра из Крыма на материк своими силами будет выезжать часть военного персонала командования ВМСУ (г. Севастополь). Помощь оказывают волонтеры», - написал он.

Из Новоозерного готовы выехать около 100 военнослужащих и членов их семей. «Здесь также отсутствуют планы организованного вывоза людей и их имущества», - написал он.Читайте такжеОколо 100 курсантов не могут выехать из Севастополя в Одессу - журналист

Из 700 военнослужащих и гражданского персонала Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины (Приморское) готовы выехать на материк около 100 человек. «Надежда – только на свои силы и на волонтеров», - добавил Тымчук.

Также 49 морпехов из Керчи готовы переместиться на материк. «Их командование ожидает результатов переговоров, чтобы выйти из Крыма вместе с техникой как отдельная часть. На военнослужащих оказывается мощное давление, россияне требуют освободить занимаемые ими жилые помещения», - сообщил Тымчук.