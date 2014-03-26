Захваченных в Крыму офицеров освободили - Минобороны
20:46, 26 марта 2014Политика
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Сейчас они направляются в Чонгар.
Мамчура и еще пятерых офицеров освободили / Reuters
Шестерых плененных в Крыму офицеров освободили.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава медиа-центра Минобороны Украины в Крыму Владислав Селезнев.
"Источники сообщают, что полковник Юлий Мамчур, генерал-майор Игорь Воронченко, капитан 2 ранга Вячеслав Демьяненко, старший лейтенант Александр Филипов, а также офицеры-морпехи подполковник Дмитрий Делятицкий и майор Ростислав Ломтев в сопровождении вооруженных людей направляются в сторону перехода Чонгар", - пишет Селезнев.
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