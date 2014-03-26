Захваченных в Крыму офицеров освободили - Минобороны

Шестерых плененных в Крыму офицеров освободили.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава медиа-центра Минобороны Украины в Крыму Владислав Селезнев.

"Источники сообщают, что полковник Юлий Мамчур, генерал-майор Игорь Воронченко, капитан 2 ранга Вячеслав Демьяненко, старший лейтенант Александр Филипов, а также офицеры-морпехи подполковник Дмитрий Делятицкий и майор Ростислав Ломтев в сопровождении вооруженных людей направляются в сторону перехода Чонгар", - пишет Селезнев.