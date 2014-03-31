Для поездок в Крым иностранцам потребуется виза

"В связи с воссоединением Крыма и г. Севастополь с РФ иностранному гражданину для посещения территории Крыма необходимо получить российскую визу в одном из дипломатических представительств или консульских учреждений РФ", - сказано в сообщении.

"Вопросы выезда иностранных граждан, находящихся на территории Крыма, которые ранее прибыли в соответствии с законодательством Украины в безвизовом режиме, необходимо решать через представительство МИД России в Симферополе", - сообщили в МИД.