В Украину прибыла партия американских сухпайков

Об этом сегодня сообщили в региональном медиа-центре Министерства обороны Украины (г. Львов).

В частности, это 25 тыс. коробок с американским сухим пайком MRE, то есть около 330 тыс. комплектов.

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Как отмечается в сообщении, передачу помощи со стороны США осуществлял представитель отдела оборонного сотрудничества при посольстве США в Украине майор Алексис Скотт. Со стороны Украины помощь принимал начальник отдела реализации международных договоров Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВС Украины полковник Александр Островский.

Как отметил представитель Генерального штаба ВС Украины, американские сухие пайки уже в ближайшее время будут распределены по логистических воинских частях украинского войска.