Причиной роста цен стал повышенный спрос на говядину.

Цены на мясо в мире в августе установили новый рекорд. Этому способствовал высокий спрос на говядину в США и Китае на фоне сокращения поголовья крупного рогатого скота по всему миру в целом. Об этом сообщает Bloomberg.

Предыдущий рекорд был установлен в июле, и показатели за август обновили его. Главными проблемами, сдерживающими производство мясной отрасли, называют изменения климата и болезни.

Как следствие, инфляционные проблемы в некоторых странах в дальнейшем ухудшаются. Так, в Великобритании, которая является одним из главных экспортеров мяса на рынок ЕС, в июле потребительские цены на говядину и телятину были почти на 25% выше прошлогодних.

В США поголовье коров достигло наименьшего уровня за последние десятилетия. Количество скота в Бразилии, которая является ведущим мировым экспортером, также сокращается. При этом все более нестабильные погодные условия затрудняют восстановление поголовья.

Дополнительным фактором также выступает повышенная стоимость молочных продуктов. Фермерам невыгодно забивать коров на мясо на фоне высоких цен на масло и сыр.

Ситуация с говядиной в Украине и мире

В Великобритании лето 2025 года стало одним из самых тяжелых для фермеров. В стране зафиксированы аномально высокие температуры, которые стали рекордными за всю историю наблюдений. В результате почва для выпаса коров превратилась в сожженную солнцем прерию. Владельцы стад кормят коров из зимних запасов и считают убытки.

В Украине цены на говядину и телятину "подпрыгнули" в среднем на 20 грн/кг. До этого они держались на одинаковом уровне полторы недели. При этом цены на другие виды мяса не претерпели изменений.

