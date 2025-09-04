Для пенсионеров есть важное правило, при нарушении которого пенсионная карта блокируется.

Украинцы, которые получают пенсионные выплаты, должны придерживаться определенных правил. Всем пенсионерам нужно выучить, кому перестанут выплачивать пенсию в Украине, чтобы не попасть в этот список. При нарушении некоторых условий карта может заморозиться, а деньги - "сгореть".

На каком основании могут заблокировать пенсионную карту

46 и 49 статьи Закона №1058 содержат причины, по которым могут приостановить начисление выплат. Одна из них - отсутствие движения денег на банковской карте.

Если в течение предыдущих шести месяцев пенсионер ни разу не пользовался выплатами на карте, не снимал наличку, ничего не покупал онлайн, не переводил сумму и просто накапливал деньги, то банковский счет блокируется. В таком случае прекращается выплата пенсии на карточку до специального обращения.

Видео дня

Если лицо попало в число тех, кому перестанут выплачивать пенсии в Украине, доступ к карте можно вернуть. Если пенсионер не получал деньги по своей вине, то нужно подать заявление в Пенсионный фонд с просьбой о разблокировании карты. В течение десяти дней ее рассмотрят.

Накопленные деньги выплатят, но за период не более трех лет до даты обращения. То есть если человек не пользовался картой четыре года подряд, то начисленные за первый год выплаты "сгорят", и только за остальные три года начислятся. Если же пенсионер не мог получить деньги по вине банка или другого государственного органа, то компенсируют всю сумму без ограничений.

Не использование карты - не единственная причина, почему не пришла пенсия на карту. Выплаты также могут приостановиться, пока лицо находится за границей или пока не пройдена идентификация пенсионера.

Вас также могут заинтересовать новости: