Два рецепта вкусной тушенки - из курицы и свинины.

Тушенка из курицы или свинины нравится очень многим. Ее готовят в духовке или автоклаве, а потому повторить рецепт тушенки дома не составляет проблем.

Мы подобрали два варианта, которые получатся даже у новичков, если у них есть автоклав.

Свиная тушенка в автоклаве по ГОСТу

Количество ингредиентов умножайте на количество банок. В рецепте они указаны в расчете на одну пол литровую банку. Для приготовления берем:

450 граммов свиного окорока;

чайную ложку соли;

столовую ложку лука;

три горошины черного перца;

один лавровый листок.

Режем свинину небольшими кусочками - примерно по 30-50 граммов. Лук мелко нарезаем. В хорошо вымытые банки помещаем специи, лук и мясо, слегка утрамбовывая.

Содержимое должно доходить до "плечиков" банки - около двух сантиметров до верха. Помещаем банки в автоклав. Они должны быть покрыты водой сантиметра на два-три.

Закрываем автоклав и нагреваем его до 113-115 градусов. Когда температура достигнет 90 градусов, проверьте аварийный (или предохранительный) клапан.

Готовим 30-40 минут. Далее действуйте по инструкции к автоклаву или оставьте его и банки остывать до комнатной температуры.

После этого достаем банки и оставляем их на несколько недель. Это не только сделает тушенку вкуснее, но и проверит консервы на безопасность. Если что-то пошло не так, то за указанное время бактерии в банках начнут размножаться. Это можно будет заметить по вздутой или сорванной крышке.

Если ничего такого не произошло, значит тушенку можно кушать без опасений.

Тушенка из курицы

Это очень простая тушенка в автоклаве. Она прекрасно подойдет новичкам, которые впервые делают такие заготовки. Для приготовления берем:

килограмм куриных голеней или бедер;

чайную ложку соли;

пять-шесть горошин черного перца;

два-три лавровых листа.

Мясо промываем, нарезаем средними кусками и солим. Раскладываем по чистым банкам по две-три горошины перца и по одной лаврушке. Затем плотно укладываем мясо.

Сверху наливаем воду, оставив два сантиметра до края банки. Плотно закручиваем крышки и отправляем банки в автоклав.

Готовить тушенку нужно около 70-75 минут при 120 градусах на режиме стерилизации. В будущем можно попробовать использовать и другие специи: семена горчицы, орегано, кориандр или другие.

