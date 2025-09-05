Тушенка из курицы или свинины нравится очень многим. Ее готовят в духовке или автоклаве, а потому повторить рецепт тушенки дома не составляет проблем.
Мы подобрали два варианта, которые получатся даже у новичков, если у них есть автоклав.
Свиная тушенка в автоклаве по ГОСТу
Количество ингредиентов умножайте на количество банок. В рецепте они указаны в расчете на одну пол литровую банку. Для приготовления берем:
- 450 граммов свиного окорока;
- чайную ложку соли;
- столовую ложку лука;
- три горошины черного перца;
- один лавровый листок.
Режем свинину небольшими кусочками - примерно по 30-50 граммов. Лук мелко нарезаем. В хорошо вымытые банки помещаем специи, лук и мясо, слегка утрамбовывая.
Содержимое должно доходить до "плечиков" банки - около двух сантиметров до верха. Помещаем банки в автоклав. Они должны быть покрыты водой сантиметра на два-три.
Закрываем автоклав и нагреваем его до 113-115 градусов. Когда температура достигнет 90 градусов, проверьте аварийный (или предохранительный) клапан.
Готовим 30-40 минут. Далее действуйте по инструкции к автоклаву или оставьте его и банки остывать до комнатной температуры.
После этого достаем банки и оставляем их на несколько недель. Это не только сделает тушенку вкуснее, но и проверит консервы на безопасность. Если что-то пошло не так, то за указанное время бактерии в банках начнут размножаться. Это можно будет заметить по вздутой или сорванной крышке.
Если ничего такого не произошло, значит тушенку можно кушать без опасений.
Тушенка из курицы
Это очень простая тушенка в автоклаве. Она прекрасно подойдет новичкам, которые впервые делают такие заготовки. Для приготовления берем:
- килограмм куриных голеней или бедер;
- чайную ложку соли;
- пять-шесть горошин черного перца;
- два-три лавровых листа.
Мясо промываем, нарезаем средними кусками и солим. Раскладываем по чистым банкам по две-три горошины перца и по одной лаврушке. Затем плотно укладываем мясо.
Сверху наливаем воду, оставив два сантиметра до края банки. Плотно закручиваем крышки и отправляем банки в автоклав.
Готовить тушенку нужно около 70-75 минут при 120 градусах на режиме стерилизации. В будущем можно попробовать использовать и другие специи: семена горчицы, орегано, кориандр или другие.