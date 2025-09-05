Самые комфортные условия для наблюдения за лунным затмением будут у жителей Австралии и Юго-Восточной Азии.

В ночь с 7 на 8 сентября 2025 года произойдет лунное затмение, которое еще получило название "Кровавая луна", пишет TimeOut.

Издание отмечает, что полное лунное затмение является достаточно редким явлением, хотя и случается чаще, чем солнечное затмение. Если вы пропустите это явление в воскресенье, 7 сентября, тогда в следующий раз некоторым людям нужно будет ждать до 2028 года, поскольку в определенных местах его можно наблюдать лишь раз в несколько лет.

Указывается, что полное лунное затмение 7 сентября 2025 года можно будет увидеть с большей части планеты, включая Великобританию, Европу, Азию, Австралию и Африку. По подсчетам, почти 6 миллиардов людей смогут увидеть это лунное чудо. Однако в этом списке нет США, потому что там луна будет иметь самый красный цвет в дневное время.

Издание объясняет, что полное лунное затмение происходит, когда Земля, Луна и Солнце находятся на одной прямой линии. В таком случае Луна попадает прямо в тень Земли, оставаясь без прямого солнечного света. По сути, она проходит в тень, что приводит к изменению ее цвета.

Добавляется, что белый цвет Луны подчеркивается отражением солнечного света, поэтому без этого прямого света она приобретает медный цвет. Свет все еще достигает поверхности Луны, за счет чего он не исчезает полностью. Однако, свет должен пройти через атмосферу Земли, которая фильтрует более холодные цвета, такие как синий и фиолетовый, из-за их более коротких длин волн.

В таком случае, как отмечается, до Луны доходят только теплые цвета, такие как красный и оранжевый, что и вызывает появление кровавой Луны.

В публикации указывается, что в зависимости от того, где вы проживаете, пик лунного затмения приходится на разное время. Австралия и Юго-Восточная Азия будут наблюдать весь период тотального затмения в темноте, поэтому именно там можно будет лучше всего наблюдать за полным лунным затмением.

Согласно данным, в Украине затмение начнется в 19:35 по киевскому времени, пика достигнет в 21:11 и завершится около полуночи - в 23:55.

