Посевной календарь поможет спланировать работу на огороде с максимальной пользой.

В сентябре у огородников не меньше работы на участке, чем летом. Нужно собрать урожай, уничтожить сорняки, перекопать и удобрить землю, посадить озимые растения. Расслабляться еще рано, ведь этот месяц очень ответственный.

Для составления графика посевов и планирования занятий есть удобный инструмент - календарь огородника. Мы назовем самые плодородные дни для работы и подскажем, что сажать в сентябре, чтобы получить урожай весной.

Благоприятные дни в сентябре 2025 для огородников

Урожайность и иммунитет растений зависят от Луны. Поэтому посевной календарь на сентябрь составляется на основе её фаз. В период роста спутника фермерам рекомендуется сеять и собирать культуры, которые плодоносят над землей - тыквенные, кабачки, огурцы, зерновые и т.д. А в убывающую Луну заботятся о свекле, картофеле, моркови и других корнеплодах. Если следовать этому расписанию, то урожай пролежит в погребе до весны.

В первый месяц осени наш спутник пройдет такие фазы: растущая Луна с 1 по 6 сентября, полнолуние 7 сентября, убывающая с 8 по 20 число, новолуние 21 и снова растущая Луна 22-30 числа.

Посевной календарь на сентябрь 2025 года для конкретных растений

Для каждой разновидности растений есть отдельные особенно удачные дни для посадки. Лунный календарь 2025 советует придерживаться таких сроков:

корнеплоды - 4, 10-13, 17-18, 23, 26 число;

- 4, 10-13, 17-18, 23, 26 число; культуры с надземными плодами - 5, 10, 13-16, 18, 23, 26-29;

- 5, 10, 13-16, 18, 23, 26-29; зелень, специи - 2-5, 12, 16-17, 23-25, 30;

- 2-5, 12, 16-17, 23-25, 30; плодовые, ягодные деревья и кустарники - 4-5, 13-17, 23-27;

- 4-5, 13-17, 23-27; цветы и цветущие деревья - 10, 12-19, 26.

В указанные дни можно не только сажать, но и срывать урожай соответствующих растений или собирать семена/луковицы на посадку.

Что делать на огороде и что посадить в сентябре

Если вы думаете, что осень не подходит для посевов, то это не так. В Украине первый осенний месяц обычно еще теплый, а вредителей уже нет. Есть немало растений, что лучше сажать в сентябре, чем летом - это скороспелые пряности, салаты, редис. На клумбах высаживают бархатцы, астры, клематисы, гортензии, а также луковичные первоцветы.

Также внушительный список растений, что можно посеять осенью под зиму. Это чеснок, петрушка, укроп, морковь, редька, клубника. Конец месяца - хороший период, когда сажать озимый лук.

Помимо посадок не забудьте в сентябре внести фосфорно-калийные удобрения, убрать грядки и разрыхлить почву. На свободных грядках, где не будет озимых растений, посейте сидераты. В саду стоит заняться оздоровительной обрезкой и прививкой веток. Не забудьте заготовить черенки, луковицы, семена и другой посевной материал.

