Российским энергетическим ресурсам, нефти и газу, не место в Европе, отметил Зеленский.

Украина готова обеспечить энергетическую стабильность Словакии благодаря альтернативным источникам и проектам. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.

Президент рассказал о главном принципе Украины.

"Мы готовы обеспечивать и энергостабильность для Словакии и других партнеров. И мы хотим иметь совместные проекты. У нас только один принцип - это не российские энергоресурсы", - подчеркнул Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, в Украине ценят сотрудничество со Словакией для энергетической устойчивости Европы.

"Речь идет об импорте электричества для Украины, чтобы обеспечить потребности наших людей в условиях российских ударов ракетами, дронами. Также речь идет об экспорте наших энергоресурсов через территорию Словакии третьим странам. Чем больше мы будем работать друг с другом, тем лучше будет для всей Европы", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно он добавил, что сегодня железнодорожники имеют весомый результат.

"Хочется их поздравить. Это новая колея - часть европейской сети, которая соединяет Ужгород с Братиславой, Кошице, Будапештом, и Веной. Это только один из первых наших таких шагов, фактически, интеграции украинской железной дороги к сетям Евросоюза", - сказал Зеленский.

Он сказал, что "впереди - тысячи подобных проектов", и что Украина обязательно станет частью Евросоюза.

Зеленский отреагировал на план энергоблокады от Путина

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что наше государство просто в темноте не собирается терпеть российские массированные удары по объектам энергетики. Он отметил, что Украина будет и дальше отвечать на российскую агрессию.

"Что касается энергоблокады - мы не говорили об этом. Я даже не знаю. Услышал от вас, что был такой сигнал в медиа от Путина. Кстати, если логично посмотреть на это, - если человек хочет закончить войну, тогда, наверное, он не будет просить у партнеров или соседей Украины делать энергоблокаду", - сказал Зеленский.

