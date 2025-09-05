Наталья Егорова вернулась к своей первой профессии.

Бывшая жена боксера и действующего мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова вернулась к своей первой профессии и показала, как выглядит сейчас.

В своем блоге в Instagram женщина поделилась новыми фотографиями, на которых видно, как она позирует перед камерой. Егорова снялась в фотосессии для немецкого бренда одежды Apart Fashion. Она надела удлиненный жакет, длинную юбку и высокие каблуки, дополнив это все золотыми украшениями и кожаным шопером. В целом образ был сдержанным и одновременно изысканным.

"Это был лишь один из шести образов, которые мы создали вместе. Это был удивительный день, в окружении удивительных женщин - спасибо", - написала Наталья.

Очевидно, что возвращение к любимому делу пошло Егоровой на пользу. На кадрах она выглядит счастливой и даже моложе своего возраста.

Подписчики с восторгом отреагировали на новый контент от 51-летней модели. Комментаторы отметили естественную красоту Натальи, а также ее роскошный стиль:

"Ты невероятная женщина".

"Вы такая утонченная и красивая".

"Впечатляющий образ".

"Леди - идеал".

